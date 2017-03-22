Германия сокращает экспорт вооружений в Турцию

PanARMENIAN.Net - Федеральное правительство Германии стало чаще отклонять сделки по продаже оружия Турции. Начиная с ноября 2016 года, правительство не дало разрешение на проведение одиннадцати сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений.

Ранее, в 2010-2015 годах, правительство отклонило проведение восьми сделок по экспорту оружия в Турцию.

Как следует из ответа министерства экономики на запрос депутат бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

«Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений», - говорится в официальном ответе на депутатский запрос, подписанном статс-секретарем министерства экономики и энергетики Маттиасом Махингом.

После июля 2016 года правительства ФРГ одобряет проведение соответствующих сделок с Турцией только «после проверки в отношении внешней политики и политики безопасности». В обычное время правительство Германии не препятствует продаже оружия стране-союзнику по НАТО, но в случае с Турцией уделяет особое внимание «тому риску, что (проданное оружие - ред.) будет применяться в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта».

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка госпереворота. По версии турецких властей, за попыткой путча стоял исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Сам оппозиционер отвергает эти обвинения. В результате попытки путча 248 человек погибли, около 2.2 тысячи получили ранения

После этих событий в Турции прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. 32 тысячи подозреваемых в причастности к путчу были взяты под стражу, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы.