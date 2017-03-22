В парламенте Шотландии ведутся двухдневные дебаты по референдуму о независимости

PanARMENIAN.Net - Депутаты Национального парламента Шотландии - Холируда - 21 марта начали двухдневные дебаты о возможности проведении второго референдума о независимости региона. Соответствующую инициативу выдвинула Шотландская национальная партия (ШНП), в связи с тем, что предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) создал качественно новую ситуацию.

Шотландские депутаты 22 марта проголосуют за либо против проведения референдума. Против выступают лейбористы, либерал-демократы и консерваторы. Но сторонники инициативы - ШНП и поддерживающие их «зеленые» обладают парламентским большинством, пишет Deutsche Welle.

Лидер ШНП, первая министр Шотландии Никола Стерджен намерена получить от парламента полномочия для переговоров с Лондоном. Без его согласия провести юридически обязывающий референдум нельзя. Премьер-министр Великобритании Тереза ​Мэй, однако, настаивает на том, что референдум не стоит проводить, пока не завершатся переговоры о Brexit. По мнению Стерджен, плебисцит должен состояться осенью 2018 года или весной 2019 года.

В 2014 году в ходе первого референдума о независимости шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. На голосовании по Brexit в 2016 году большинство жителей региона выступили за сохранение членства Лондона в Евросоюзе.