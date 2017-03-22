В состав миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении вошли 171 человек

PanARMENIAN.Net - Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг избирательной кампании по парламентским выборам в Армения.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Слобода провел встречу с главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ Петерсоном.

В ходе встречи стороны обсудили ход избирательной кампании, договорились о поддержании рабочих контактов и о встрече глав миссий в день голосования – 2 апреля 2017 года.

Отмечается, что закончилось формирование миссии наблюдателей от СНГ. В ее состав вошел 171 наблюдатель, представляющие Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, также Исполнительный комитет СНГ.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.