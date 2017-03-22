В Индии священную реку Ганг признали живым существом
22 марта 2017 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд штата Уттар-Прадеш (Индия) постановил, что реки Ганг и Ямуна отныне считаются «живым человеческим существом» и наделены соответствующими правами. Решение было принято для расширения возможностей по охране водных объектов.
Две знаковые для Индии реки, считающиеся священными для почти миллиарда индуистов, получили статус живых существ, чтобы спасти их от дальнейшего вреда, причиняемого широкомасштабным загрязнением, пишет TJ со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Постановление суда уравнивает загрязнение реки с причинением вреда человеку и вызывает соответствующие юридические последствия. В настоящее время Ганг и Ямуна сильно загрязнены сточными водами, промышленными отходами и человеческим пеплом после религиозных ритуалов. Кроме того, в них массово купаются паломники.
Примечательно, что в обоснование своего решения суд сослался на недавний пример Новой Зеландии, в которой реку Уонгануи, почитаемую коренным народом маори, признали юридическим лицом. Развивая эту позицию новозеландских коллег, индийские судьи Раджив Шарма и Алок Сингх объявили Ганг и Ямуну, включая все притоки, «живыми существами, имеющими статус юридического лица».
Судебное разбирательство было инициировано по жалобе одного жителя о защите общественных интересов, в которой он обвинил правительства штатов Уттаракханд и Уттар-Прадеш в том, что те не предпринимают достаточно усилий по охране рек. В соответствии с принятым решением на государственного секретаря и генерального прокурора штата Уттаракханд возложена обязанность представлять интересы рек в целях их защиты и сохранения. В течение трех месяцев будет создано Правление Ганга.
Экологические активисты утверждают, что множество рек по всей Индии стали грязнее с развитием экономики страны в результате сброса городских сточных вод, сельскохозяйственных пестицидов и промышленных стоков, несмотря на многочисленные законы, принятые для охраны окружающей среды. Они говорят, что одного лишь судебного постановления будет недостаточно. В некоторых местах Ямуна загрязнена настолько, что в ней больше не наблюдается рыб и других представителей фауны, хотя именно из этой реки вода подается 19 миллионам жителей Дели.
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