Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии
22 марта 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 22 марта официально вступил в должность президента ФРГ. Церемония инаугурации 12-го главы государства прошла в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата.
Политик принес присягу на Основном законе, пообещав защищать права граждан Германии и исполнять свои обязанности. После этого он обратился к депутатам высшего законодательного органа ФРГ и делегатам, представляющим интересы федеральных земель, пишет Deutsche Welle.
Глава германского государства обратил внимание на хрупкость европейского демократического устройства. «Насколько прочен фундамент демократии? Есть ли у западной модели будущее?» - задался он вопросом.
Президент ФРГ обратился с трибуны напрямую к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. По словам Штайнмайера, глава Турции должен уважать «верховенство закона, свободу СМИ и журналистов». Германский президент потребовал от него соблюдать законы правового государства и освободить корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела. Журналист обвиняется властями Турции в членстве в террористической организации.
Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший единым кандидатом от «большой коалиции» в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержал победу уже в первом туре голосования в Федеральном собрании 12 февраля. В поддержку 61-летнего социал-демократа высказался 931 депутат бундестага и делегатов федеральных земель, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек. Президент избран на срок в пять лет. Он сменил в этой должности 77-летнего Йоахима Гаука.
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