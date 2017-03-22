Euronews рассказал об армянском острове Святого Лазаря в Венеции
22 марта 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал Euronews рассказал о широком армянском присутствии в Европе, а в качестве примера привел армянский остров Святого Лазаря в Венеции, где на протяжении трехсот лет действует армянский монашеский орден.
«Армянское присутствие в Европе простирается от Лондона до Ларнаки, от Лиссабона до Львова. Армянская католическая конгрегация мхитаристов является одним из самых важных примеров этого наследия. В этом году они отмечают 300-летие своей деятельности в городе, который является одним из символов Европы», - отметил автор репортажа Нарег Сеферян.
По его словам, конгрегация располагается на одном из уникальных островов Венеции - Изола ди Сан Лаццаро дельи Армени или армянском острове Святого Лазаря.
Остров стал домом для монашеского ордена Мхитаристов после того как выдающийся армянский писатель, переводчик Мхитар вместе с группой последователей покинул в 1717 году Киликию, спасаясь от османского преследования. Он перебрался в Венецию, чтобы основать там новый монастырь. В Венеции Мхитару удалось получить в дар небольшой остров Святого Лазаря, где он и его собратья восстановили из руин старую церковь и построили монастырь, со временем ставший одним из мировых центров армянской культуры.
«На протяжении веков мхитаристы оказали большое влияние на развитие науки и печатного дела Европы. Их деятельность сыграла большую роль и для армянского мира. В частности, они сделали многое для развития армянского языка и идентичности. Именно мхитаристы первыми опубликовали современные словари армянского языка. До сих пор в монастыре, основанном ими, издаются армянские книги, как минимум по одной в год», - отметил Сеферян, передает «Новости-Армения».
В статье цитируются слова отца Серопа Джамурляна, который заявил, что конгрегация мхитаристов всегда служила мостом, связывающим армянский мир с Европой в плане науки и духовности, а также мостом между универсальными человеческими ценностями Востока и Запада.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.
СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла» В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу
Американские ученые предрекли Земле столкновение с Марсом Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что Солнечная система является хаотической системой, то есть ее поведение чувствительно к изменению начальных условий
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов» «Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи