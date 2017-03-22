Euronews рассказал об армянском острове Святого Лазаря в Венеции

PanARMENIAN.Net - Европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал Euronews рассказал о широком армянском присутствии в Европе, а в качестве примера привел армянский остров Святого Лазаря в Венеции, где на протяжении трехсот лет действует армянский монашеский орден.

«Армянское присутствие в Европе простирается от Лондона до Ларнаки, от Лиссабона до Львова. Армянская католическая конгрегация мхитаристов является одним из самых важных примеров этого наследия. В этом году они отмечают 300-летие своей деятельности в городе, который является одним из символов Европы», - отметил автор репортажа Нарег Сеферян.

По его словам, конгрегация располагается на одном из уникальных островов Венеции - Изола ди Сан Лаццаро дельи Армени или армянском острове Святого Лазаря.

Остров стал домом для монашеского ордена Мхитаристов после того как выдающийся армянский писатель, переводчик Мхитар вместе с группой последователей покинул в 1717 году Киликию, спасаясь от османского преследования. Он перебрался в Венецию, чтобы основать там новый монастырь. В Венеции Мхитару удалось получить в дар небольшой остров Святого Лазаря, где он и его собратья восстановили из руин старую церковь и построили монастырь, со временем ставший одним из мировых центров армянской культуры.

«На протяжении веков мхитаристы оказали большое влияние на развитие науки и печатного дела Европы. Их деятельность сыграла большую роль и для армянского мира. В частности, они сделали многое для развития армянского языка и идентичности. Именно мхитаристы первыми опубликовали современные словари армянского языка. До сих пор в монастыре, основанном ими, издаются армянские книги, как минимум по одной в год», - отметил Сеферян, передает «Новости-Армения».

В статье цитируются слова отца Серопа Джамурляна, который заявил, что конгрегация мхитаристов всегда служила мостом, связывающим армянский мир с Европой в плане науки и духовности, а также мостом между универсальными человеческими ценностями Востока и Запада.