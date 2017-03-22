Певцы из Армении заняли почти все призовые места на международном конкурсе в Грузии
22 марта 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Представляющие Армению на втором международном конкурсе классической песни имени Народного артиста Грузии Нодара Ангуладзе певцы заняли практически все призовые места, завоевав также главный приз – Гран-при конкурса. Об этом 22 марта на встрече с журналистами сообщил председатель «Тенор ассоциации» Карен Зограбян.
«Армянские участники выступили блестяще, заняв первые места. Впечатления очень позитивны. Были впечатлены как жюри, так и зрители», – сказал он.
В конкурсе, который состоялся 14-18 марта в Тбилиси, Армению представили 5 участников в 4 возрастных группах.
«Гран-при конкурса достался певице Мариам Алоян, первый приз в своей возрастной группе завоевал певец Ованнес Андреасян, Артем Асмангулян в младшей возрастной категории также занял первое место. Еще два представителя Армении – Ованнес Карапетян и Арусяк Давтян –заняли вторые места», – сообщил Зограбян, передает panorama.am.
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