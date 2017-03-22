СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла»

PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности Армении подтвердила задержание экс-командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Кроме Бабаяна, задержаны еще двое граждан Армении.

Как сообщает СНБ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу.

Согласно заключению эксперта, боевая ракета 9М39 пригодна к дальнейшему использованию и является боеприпасом. В данный момент устанавливаются мотивы приобретения компонентов комплекса, цели возможного применения, а также источники финансирования. Следствие продолжается.

Служба национальной безопасности Армении получила в марте предварительную информацию о контрабандной транспортировке в страну гражданами Армении из Грузии зенитного ракетного комплекса «Игла».В результате предпринятых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята пусковая труба ПЗРК «Игла» с ракетой 9М39.

По данному факту 22 марта в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 235-й (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также пункта 1-го части 2-й статьи 235.1 Уголовного кодекса Армении.