СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла»
22 марта 2017 - 19:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности Армении подтвердила задержание экс-командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Кроме Бабаяна, задержаны еще двое граждан Армении.
Как сообщает СНБ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу.
Согласно заключению эксперта, боевая ракета 9М39 пригодна к дальнейшему использованию и является боеприпасом. В данный момент устанавливаются мотивы приобретения компонентов комплекса, цели возможного применения, а также источники финансирования. Следствие продолжается.
Служба национальной безопасности Армении получила в марте предварительную информацию о контрабандной транспортировке в страну гражданами Армении из Грузии зенитного ракетного комплекса «Игла».В результате предпринятых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята пусковая труба ПЗРК «Игла» с ракетой 9М39.
По данному факту 22 марта в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 235-й (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также пункта 1-го части 2-й статьи 235.1 Уголовного кодекса Армении.
Самое значимое
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
Partner news
Последние новости
«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.
Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка Суд также выдал ордера на арест бывшего прокурора Зекерии Оза, адвоката Халиля Ибрагима Коджи, журналистов Фарука Мерджана, Экрема Думанлы и Адема Явуза Арслана. Они также проходят как обвиняемые по делу об убийстве Динка
Американские ученые предрекли Земле столкновение с Марсом Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что Солнечная система является хаотической системой, то есть ее поведение чувствительно к изменению начальных условий
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов» «Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи