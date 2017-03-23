Конгресс потребовал у Белого дома и ФБР документы о контактах Флинна с Россией

PanARMENIAN.Net - Надзорный комитет палаты представителей конгресса США затребовал у Белого дома и ФБР документы о контактах экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией и Турцией.

Отмечается, что комитет желает узнать о контактах Флинна и возможных гонорарах из российских, турецких и других источников, передает РИА Новости.

Ранее газета Hill сообщала о документах, попавших в надзорный комитет палаты и сообщавших о полученных Флинном гонорарах от выступлений в России в размере около 56 тысяч долларов. Газета не сообщила, что это за документы и каким образом они попали в конгресс.

Флинн ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.