// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Конгресс потребовал у Белого дома и ФБР документы о контактах Флинна с Россией

Конгресс потребовал у Белого дома и ФБР документы о контактах Флинна с Россией
23 марта 2017 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Надзорный комитет палаты представителей конгресса США затребовал у Белого дома и ФБР документы о контактах экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией и Турцией.

Отмечается, что комитет желает узнать о контактах Флинна и возможных гонорарах из российских, турецких и других источников, передает РИА Новости.

Ранее газета Hill сообщала о документах, попавших в надзорный комитет палаты и сообщавших о полученных Флинном гонорарах от выступлений в России в размере около 56 тысяч долларов. Газета не сообщила, что это за документы и каким образом они попали в конгресс.

Флинн ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Конгресс потребовал у ФБР документы о контактах Флинна с Россией и Турцией
 Самое значимое
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
 Статьи
Почему Турция снова ругается с Европой

Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений

 Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Более трех тысяч человек в Петербурге протестуют против передачи Исаакиевского собра РПЦ
Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном
Кандидатами на выборы президента во Франции стали 11 человек‍
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер Армении раскритиковал строителей дорог за медлительность и отлынивание Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства РА 23 марта дал ряд поручений касательно решения проблем с дорогами в общинах республики.
Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»: Юэн МакГрегор играет сразу две роли (видео) Премьера состоится 19 апреля на телеканале FX.
Шотландский режиссер готов вложить в создание киношколы в Армении $5 млн Карапетян поручил министру культуры Армену Амиряну изучить данное предложение и в течение недели установить связь с режиссером.
О привлекательности Армении снимут видеоролики По поручению премьер-министра Армении Карена Карапетяна будут сниматься видеоролики, рассказывающие о привлекательности Армении, ее научном и инженерном потенциале.