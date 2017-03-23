Премьер Армении поручил разработать программу развития Севана
23 марта 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Кабинету министров Армении поручено разработать и представить стратегическую программу развития Гегаркуникской области на 2017-2020 годы.
«Нам следует особо подчеркнуть экологическое значение озера Севан», - заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, открывая заседание правительства, передает Sputnik-Армения.
Глава кабмина поручил министрам финансов, экономического развития и инвестиций представить предложения относительно особого статуса при осуществлении экономической деятельности на территории национального парка «Севан».
Эти предложения должны предусматривать гибкий подход к налоговой политике.
Министру экономразвития и инвестиций поручено также подготовить программу туристического развития национального парка «Севан».
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