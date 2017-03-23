Турция ожидает, что Россия закроет офис сирийских курдов в Москве

PanARMENIAN.Net - Анкара ожидает, что Москва сделает шаги для закрытия офиса сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) в России. Об этом 23 марта заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу.

«Мы на всех уровнях всегда говорим нашим партнерам в России о том, что террористы Рабочей партии Курдистана и PYD – это одно и то же. Поэтому мы ожидаем, что Россия сделает шаг для того, чтобы закрыть офис PYD в Москве», — сказал Мюфтюоглу журналистам в Анкаре, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, чтоРоссельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.