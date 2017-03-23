Мхитарян с благотворительным визитом посетил ереванский Гематологический центр, где пообщался с детьми
23 марта 2017 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и нападающий «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян 23 марта с благотворительным визитом посетил Центр переливания крови имени профессора Р. О. Еляна.
В мероприятии также приняла участие первая леди РА Рита Саргсян, под патронажем которой был модернизирован гематологический центр. Об этом сообщает официальный сайт ФФА.
Отмечается, что Мхитарян посетил все клинические подразделения Детской гематологической клиники, палаты детей, больных лейкозом, лимфогранулематозом, лимфомой и другими заболевания палатах, которые находились в постели, поговорил и сфотографировались с ними, подарил футбольные мячи, футболки и фото со своим автографом.
Затем капитан сборной Армении посетил игровой зал Центра, где собрались десятки детей.
Мхитарян побеседовал, сыграл и сфотографировался с детьми, также вручил им подарки.
Мхитарян выразил надежду на то, что его визит будет способствовать выздоровлению и психологическому восстановлению детей.
«Никогда не падайте духом, будьте оптимистами и боритесь за ваши цели», - сказал капитан армянской национальной команды.
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