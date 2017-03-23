Армения и Грузия проверяют достоверность сведений о перевозке ПЗРК «Игла» через границу
23 марта 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что на данном этапе предварительного следствия, осуществляемого по факту ввоза на территорию Армении ПЗРК «Игла», с участием подозреваемых осуществляются различные следственные действия.
Данные следственные действия нацелены на уточнение характера и степени участия каждого из подозреваемых в совершенном преступлении, а также выяснение других обстоятельств дела.
«Одновременно с правоохранительными органами Грузии осуществляются совместные мероприятия для проверки достоверности предварительных сведений касательно провоза обнаруженного боеприпаса предположительно через армяно-грузинскую границу», – говорится в сообщении СНБ.
Ранее сообщалось, чтоСлужба национальной безопасности Армении подтвердила задержание экс-командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Кроме Бабаяна, задержаны еще двое граждан Армении.
Самое значимое
СНБ Армении в марте 2017 года получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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