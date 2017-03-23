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«Тарон-Авиа» будет выполнять рейсы из гюмрийского аэропорта с апреля 2017 года

«Тарон-Авиа» будет выполнять рейсы из гюмрийского аэропорта с апреля 2017 года
23 марта 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Тарон-Авиа» будет осуществлять регулярные и нерегулярные авиарейсы из гюмрийского аэропорта «Ширак». Об этом сообщает пресс-служба ГУГА Армении.

Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью, авиакомпания начнет осуществление рейсов с апреля 2017 года.

«Тарон-Авиа» станет вторым лицензированным авиаперевозчиком Армении, кроме авиакомпании Air Armenia.

Компания «Международные аэропорты «Армения»» в 2017 году инвестирует $3 млн в улучшение инфраструктур аэропорта.

Photo. Skyliner
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