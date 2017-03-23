«Тарон-Авиа» будет выполнять рейсы из гюмрийского аэропорта с апреля 2017 года
23 марта 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Тарон-Авиа» будет осуществлять регулярные и нерегулярные авиарейсы из гюмрийского аэропорта «Ширак». Об этом сообщает пресс-служба ГУГА Армении.
Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью, авиакомпания начнет осуществление рейсов с апреля 2017 года.
«Тарон-Авиа» станет вторым лицензированным авиаперевозчиком Армении, кроме авиакомпании Air Armenia.
Компания «Международные аэропорты «Армения»» в 2017 году инвестирует $3 млн в улучшение инфраструктур аэропорта.
Photo. Skyliner
Самое значимое
«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
Премьер Армении назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию
Инвестиции пойдут на строительство консервного завода, скотобоен, расширение тепличного хозяйства, разбивку садов, реорганизацию производства коньяка и пр
Partner news
Последние новости
Тереза Мэй рассказала о личности лондонского террориста Мужчина, совершивший нападения в Лондоне 22 марта, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5.
При обстрелах в Алеппо погибли 5 детей, четверо ранены Боевики вооруженной оппозиции открыли 23 марта огонь из минометов по кварталу Эль-Хамдания на юго-западе Алеппо (360 км от Дамаска).
Опрос: Ле Пен теряет шансы на победу в выборах президента Франции Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен продолжает терять шансы на победу в президентских выборах во Франции, лишаясь поддержки избирателей во втором туре.
При попытке въехать в толпу в Бельгии задержали водителя В Антверпене задержали мужчину, который на автомобиле пытался врезаться в толпу.