Эрдоган: Турция после референдума полностью пересмотрит связи с Евросоюзом

PanARMENIAN.Net - Турция продолжит экономическое партнерство с Европейским Союзом, но пересмотрит все политические и административные связи с ним. Об этом заявил в интервью медиакомпании CNN Turk 23 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди соглашений, которые Анкара намерена подвергнуть пересмотру после апрельского референдума, входит и договор с Брюсселем о возврате на территорию Турции нелегально попавших оттуда в Европу беженцев, пишет Deutsche Welle.

По словам Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены «от А до Я», как только пройдет голосование 16 апреля. Президент Турции вновь упрекнул европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГ до референдума.

22 марта Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран в отношении Анкары. «Если будет так продолжаться, ни один европеец, ни один житель Запада не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира», - сказал он. При этом Эрдоган призвал европейцев уважать «демократию, свободу и права человека».

Цель намеченного на 16 апреля референдума - переход от парламентской к президентской республике, который приведет к усилению личной власти Эрдогана, действующего авторитарными методами.