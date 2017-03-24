Эрдоган: Турция после референдума полностью пересмотрит связи с Евросоюзом
24 марта 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция продолжит экономическое партнерство с Европейским Союзом, но пересмотрит все политические и административные связи с ним. Об этом заявил в интервью медиакомпании CNN Turk 23 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Среди соглашений, которые Анкара намерена подвергнуть пересмотру после апрельского референдума, входит и договор с Брюсселем о возврате на территорию Турции нелегально попавших оттуда в Европу беженцев, пишет Deutsche Welle.
По словам Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены «от А до Я», как только пройдет голосование 16 апреля. Президент Турции вновь упрекнул европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГ до референдума.
22 марта Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран в отношении Анкары. «Если будет так продолжаться, ни один европеец, ни один житель Запада не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира», - сказал он. При этом Эрдоган призвал европейцев уважать «демократию, свободу и права человека».
Цель намеченного на 16 апреля референдума - переход от парламентской к президентской республике, который приведет к усилению личной власти Эрдогана, действующего авторитарными методами.
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