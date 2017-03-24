Мхитаряну вручена награда как лучшему футболисту Армении 2016 года

PanARMENIAN.Net - В техническом центре Федерации футбола Армении 24 марта состоялась церемония награждения победителей в номинациях «Лучший футболист» и «Лучший тренер».

Капитану сборной Армении и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну вручена награда как лучшему футболисту Армении в 2016 году.

О том, что этого звания удостоен Мхитарян, стало известно еще в декабре 2016 года. Мхитарян удостаивается этой награды в 7-й раз в своей карьере и 6-й год непрерывно. 49 и 50 голосовавших отдали ему первое место (245 очков).

Второе место с 56 очками занял полузащитник португальского «Маритиму» Геворк Казарян. С 45 очками третье место занял хавбек «Ксанти» (Греция) Маркос Пиззелли.

Лучшим тренером Армении 2016 года с 154 очками был признан наставник гюмрийского «Ширака» Вардан Бичахчян.