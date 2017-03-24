Мхитаряну вручена награда как лучшему футболисту Армении 2016 года
24 марта 2017 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В техническом центре Федерации футбола Армении 24 марта состоялась церемония награждения победителей в номинациях «Лучший футболист» и «Лучший тренер».
Капитану сборной Армении и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну вручена награда как лучшему футболисту Армении в 2016 году.
О том, что этого звания удостоен Мхитарян, стало известно еще в декабре 2016 года. Мхитарян удостаивается этой награды в 7-й раз в своей карьере и 6-й год непрерывно. 49 и 50 голосовавших отдали ему первое место (245 очков).
Второе место с 56 очками занял полузащитник португальского «Маритиму» Геворк Казарян. С 45 очками третье место занял хавбек «Ксанти» (Греция) Маркос Пиззелли.
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