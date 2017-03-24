Посол Армении в США обсудил с конгрессменами ряд вопросов о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Посол Армении в США Григор Ованнисян встретился с конгрессменами - республиканцами, сопредседателями Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Дэвидом Валадао и Дэвидом Троттом, а также членом комитета Дугласом Ламберном.

Посол РА поблагодарил конгрессменов за постоянное внимание к армянским вопросам и защиту армянских интересов в Конгрессе.

Ованнисян и конгрессмены обсудили ряд вопросов о признании Геноцида армян и осуждения других геноцидов.

Собеседники обменялись мнениями по поводу ряда вопросов повестки дня и региональным вопросам, в том числе, касаемо защиты христианских общин на Ближнем Востоке и приема беженцев в Армении. Конгрессмены уверили, что их усилия всегда будут направлены на укрепление армяно-американских отношений.

Ранее лидеры Комитета по армянским вопросам Конгресса США обратились к коллегам с просьбой призвать президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян обратился к армянам с просьбой подписать петицию, призывающую Трампа признать Геноцид армян и прекратить политику отрицания Турции. Письмо подписали члены Комитета Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Трот и Дэвид Вальдадо, а также Адам Шифф и Гус Билиракис.

В письме отмечается, что, признав Геноцид армян, США воздадут должное убитым во время Геноцида армян, а также отметят настойчивость и решительность тех, кто выжил, а также многих американцев армянского происхождения, работающих для страны по сей день. В заключении конгрессмены призывают Трампа назначить 24 апреля днем памяти Геноцида армян.