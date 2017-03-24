Фигурист Артур Давтян вышел в финал розыгрыша Кубка мира в еще двух упражнениях

PanARMENIAN.Net - В Дохе продолжается этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.

23 марта из представителей Армении выступил Артур Давтян. Он вышел в финал еще двух упражнений.

В опорном прыжке Давтян занял 2-е место, на параллельных брусьях - 8-е, что позволило ему выйти в финал. В упражнении на перекладине армянский гимнаст стал 16-м и не преодолел квалификационный этап, пишет пресс-служба НОК Армении.

24-25 марта состоятся финалы в отдельных упражнениях.

Артур Товмасян и Ваагн Давтян выступят на кольцах, а Артур Давтян - на коне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на параллельных брусьях.