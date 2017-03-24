Фигурист Артур Давтян вышел в финал розыгрыша Кубка мира в еще двух упражнениях
24 марта 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Дохе продолжается этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.
23 марта из представителей Армении выступил Артур Давтян. Он вышел в финал еще двух упражнений.
В опорном прыжке Давтян занял 2-е место, на параллельных брусьях - 8-е, что позволило ему выйти в финал. В упражнении на перекладине армянский гимнаст стал 16-м и не преодолел квалификационный этап, пишет пресс-служба НОК Армении.
24-25 марта состоятся финалы в отдельных упражнениях.
Артур Товмасян и Ваагн Давтян выступят на кольцах, а Артур Давтян - на коне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на параллельных брусьях.
Самое значимое
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
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Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
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