На 95-м году жизни скончался летчик-испытатель Степан Микоян

PanARMENIAN.Net - Умер заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Летчик-испытатель скончался на 95-м году жизни. Дата и место прощания с ним пока не определены, пишет РБК.

Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в семье будущего председателя президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна. Старший сын одного из высших сановников СССР, выпускник Качинской военной авиационной школы в годы Великой Отечественной войны служил летчиком. В 1942 году он был награжден орденом Красного Знамени. Закончил войну в звании капитана на должности командира звена истребительного полка.

В 1951 году Микоян перешел на летно-испытательную работу в НИИ ВВС, где 23 года испытывал самолеты марки «МиГ». За проведение государственных испытаний МиГ-25 в 1975 году он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После 1978 года Микоян был заместителем главного конструктора московского НПО «Молния» по летным испытаниям. В частности, он был одним из ответственных за полет космического корабля «Буран» в 1988 году. Был удостоен звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР».