Венесуэла попросила ООН о помощи в связи с резкой нехваткой лекарств в стране

PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с призывом о помощи в связи с драматической нехваткой медикаментов в его стране. Выступая с телеобращением к народу 24 марта он сообщил, что направил куратору Венесуэлы при Программе развития ООН Джессике Файета послание с просьбой урегулировать эту проблему. ООН лучше всего знает, как восстановить производительность фарминдустрии, пояснил Мадуро, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Венесуэла со времени резкого падения мировых цен на нефть находится в состоянии глубокого экономического кризиса, приведшего к дефициту продовольствия и гиперинфляции. Венесуэльцы все чаще рассказывают об отчаянной погоне за насущно необходимыми медикаментами, которые можно раздобыть лишь за безумные цены на черном рынке или за границей.

Согласно сообщениям, в венесуэльских больницах умирают пациенты из-за нехватки препаратов для лечения раковых заболеваний, другие теряют конечности из-за отсутствия антибиотиков. По данным венесуэльского союза врачей, в больницах страны имеется лишь 3 процента необходимых медикаментов и материалов.

Мадуро в своем телеобращении назвал дефицит лекарств одной из «ран в экономической войне» против его правительства. Президент Венесуэлы утверждает, что кризис в его стране является результатом капиталистического заговора под руководством США. В то же время оппозиция возлагает ответственность за кризис на самого Мадуро и требует его отставки.