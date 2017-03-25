Армянские гимнасты удостоились золота, серебра и бронзы на этапе розыгрыша Кубка мира
25 марта 2017 - 22:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Дохе завершился этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.
В последний день соревнований из представителей Армении выступил Артур Давтян. В упражнении на параллельных брусьях он занял 8-е место.
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне.
В первый день финалов золотую медаль в упражнении на кольцах завоевал Артур Товмасян, пишет пресс-служба НОК РА.
Таким образом, в Дохе армянские гимнасты завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.
На этом турнире Армения была представлена 4 гимнастами: Артур Товмасян, Артур Давтян, Ваагн Давтян и Арутюн Мердинян.
Самое значимое
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
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Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
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