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Армянские гимнасты удостоились золота, серебра и бронзы на этапе розыгрыша Кубка мира

Армянские гимнасты удостоились золота, серебра и бронзы на этапе розыгрыша Кубка мира
25 марта 2017 - 22:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В Дохе завершился этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике.

В последний день соревнований из представителей Армении выступил Артур Давтян. В упражнении на параллельных брусьях он занял 8-е место.

Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне.

В первый день финалов золотую медаль в упражнении на кольцах завоевал Артур Товмасян, пишет пресс-служба НОК РА.

Таким образом, в Дохе армянские гимнасты завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

На этом турнире Армения была представлена 4 гимнастами: Артур Товмасян, Артур Давтян, Ваагн Давтян и Арутюн Мердинян.

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