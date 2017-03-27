Наблюдатели от СНГ: Агиткампания к парламентским выборам в Армении проходит активно

PanARMENIAN.Net - Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) обнародовал промежуточный отчет о ходе наблюдения (14–27 марта 2017 года) за подготовкой и проведением выборов в Национальное Собрание (парламент – ред.) Республики Армения.

Как отмечается, по приглашению армянского премьер-министра Карена Карапетяна Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств в количестве 172 человек осуществляет мониторинг подготовки и проведения выборов в Национальное Собрание Республики Армения 2 апреля 2017 года.

В составе Миссии аккредитованы представители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Координирует деятельность Миссии ее Штаб, который расположен в городе Ереване. Двадцать наблюдателей от СНГ работают на долгосрочной основе. Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании 14 марта 2017 года.

Миссия констатирует, что наблюдателям от СНГ созданы необходимые условия для мониторинга подготовки и проведения выборов.

Отмечается, что принятие нового Кодекса направлено на усовершенствование избирательной системы, в том числе на создание дополнительных гарантий для справедливой политической конкуренции, активизацию деятельности политических партий и их участия в избирательном процессе, максимальную открытость, либерализацию и демократизацию избирательных процедур.

Говорится, что Центральная избирательная комиссия планомерно и последовательно ведет организационно-практическую работу по подготовке и проведению выборов.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых комиссий по подготовке к выборам в избирательных округах города Еревана, Армавирской, Араратской, Арагатцонской, Гегаргуникской, Вайотдзорской, Котайкской, Тавушской, Ширакской областях.

По мнению Миссии, Центральная и нижестоящие комиссии принимают практические меры для надлежащей подготовки и проведения выборов в соответствии с Кодексом, а использование современных технологий направлено на исключение возможности голосования за другого избирателя, повторного голосования, а также на повышение доверия граждан к результатам выборов.

Как считают в Миссии, процедура составления и уточнения списков избирателей гарантирует реализацию конституционного права гражданам Республики Армения на участие в выборах.

А участие в избирательной кампании такого количества партий и блоков свидетельствует, по мнению Миссии, о наличии в стране реального политического плюрализма, а также о том, что избиратели в день голосования будут иметь возможность широкого выбора.

Предвыборная агитация проходит с 5 по 31 марта 2017 года. По мнению Миссии, партиям, блокам предоставлены предусмотренные Кодексом равные возможности для ведения предвыборной агитации.

Миссия отмечает, что агитационная кампания проходит активно и бескомпромиссно. Партии и блоки ведут борьбу за голоса избирателей, используя разнообразные формы: путем проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций, обнародования в печатных и аудиовизуальных средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, размещения агитационных материалов на щитах наружной рекламы, интерактивных табло.

Избирательную кампанию отличает высокая активность институтов гражданского общества, проведение большого количества митингов, собраний, встреч с избирателями, обращений непосредственно к электорату в регионах. Наблюдатели от СНГ присутствовали на митингах, проводимых партиями и блоками.

Представители партий и блоков, активно используют в агитационной работе возможности популярных программ «Вне повестки», «Право слова», «Вопрос страны», «Свободная кафедра» на республиканских телеканалах.

Агитационная кампания в целом проходит в рамках действующего законодательства. Миссия считает, что принятые меры обеспечивают проведение агитационной кампании в свободной атмосфере, позволяют ее участникам открыто излагать свои политические взгляды и оценки, знакомить избирателей с предвыборными программами.

Наблюдатели от СНГ отмечают, что Центральная комиссия, СМИ обеспечили всестороннее информационное сопровождение избирательной кампании.

Миссия продолжает осуществлять наблюдение за ходом избирательной кампании и свои окончательные выводы и оценки изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.