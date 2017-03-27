МИД Грузии представил план по вступлению в Евросоюз
27 марта 2017 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Грузии отметило важность вступления в силу безвизового режима с ЕС и представило план действий из шести пунктов по достижению вступления в Евросоюз.
Граждане Грузии смогут с биометрическими паспортами без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС с 28 марта. Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допускаться не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза.
По данным МИД, «безвизовый режим будет способствовать развитию отношений, углублению бизнес-связей, активности студенческих программ по обмену и улучшению партнерских связей представителей разных сфер». Ведомство считает особенно важным, что безвизовый режим будет доступным также для проживающих на территориях Абхазии и Цхинвальского региона граждан Грузии.
«У нас есть амбиция, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза. Для данного политического решения нам необходимо, чтобы страна максимально подготовилась с практической точки зрения – утвердила стандарты Евросоюза и максимально приблизилась к ЕС. Это станет возможным лишь при комплексном и полноценном видении и осуществлении плана действий. У нас есть такой план и мы готовы приложить все усилия для его осуществления», — говорится в заявлении.
Ведомство представило план по достижению вступления в ЕС из шести пунктов: успешное осуществление институционных и законодательных реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС; максимальная интеграция со специализированными агентствами Евросоюза, членство в котором является обязательным для стран-членов ЕС; увеличение эффективности участия Грузии в программах Евросоюза; переход со стадии переговоров со структурами Евросоюза на стадию сотрудничества; углубление диалога в сферах обороны и безопасности; осуществление физической интеграции с внутренним рынком Евросоюза, что подразумевает транспортную, энергетическую, коммуникационную интеграцию.
«Интересы ЕС и Грузии синхронизированы и служат взаимным ценностям, что является основанием для того, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза», — добавили в ведомстве, передает РИА Новости.
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