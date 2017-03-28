Боевиков ИГ оттеснили еще дальше от освобожденной Пальмиры
28 марта 2017 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевиков удалось отодвинуть еще дальше от освобожденной сирийской Пальмиры. Об этом сообщил 28 марта начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.
«В районе Пальмиры сирийская армия при поддержке отрядов ополчения продолжает расширять зону безопасности вокруг города», - сказал Рудской на брифинге, пишет «Интерфакс».
«Продвижение подразделений правительственных войск составило: на северо-восточном направлении - 16 километров, на восточном направлении - до 8 километров; на юго-восточном направлении - более 12 километров»,- сообщил он.
Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре минувшего года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. 2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.
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