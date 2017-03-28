Австрия не хочет участвовать в программе ЕС по распределению беженцев
28 марта 2017 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Австрии Кристиан Керн намерен написать письмо в Еврокомиссию с разъяснением, почему республика не хочет участвовать в программе Евросоюза по распределению беженцев.
Как заявил Керн после заседания кабинета министров, Австрия обязалась принять из Греции и Италии почти две тысячи беженцев по программе распределения ЕС, но страна и без того выполнила эту норму из-за потока нелегальной миграции.
«Мы считаем, что для Австрии нужно сделать исключение, потому что мы уже выполнили свои обязательства. Этот вопрос обсудим с Европейской комиссией и отправим им письмо как можно скорее», - сказал Керн, передает ТАСС.
Ранее министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоцил заявил, что Вена должна выйти из программы ЕС по размещению беженцев из Ближнего Востока и Африки. По мнению главы ведомства, республика перевыполнила свой план в рамках программы.
«Я считаю, что Австрия уже внесла достаточный гуманитарный вклад», - сказал министр.
Министр также указал, что за последние два года Австрия приняла большее число заявлений на убежище, чем Италия. Так, в республике на 1 млн жителей пришлось 4587 заявлений, а в Италии всего 1998 заявлений. Он также посетовал, что в 2015 году решение о распределении беженцев принималось при условии соблюдения солидарности и равноправных квот на беженцев в рамках ЕС, но никто не придерживается этого принципа.
В 2016 году миграционная служба Австрии допустила к процедуре рассмотрения заявлений на получение статуса беженца почти 36 тысяч человек. Правительством был установлен лимит в 37,5 тысячи заявлений, при превышении которого предполагалось закрыть границу и начать депортацию беженцев по упрощенной процедуре. В настоящее время власти европейских стран ведут строгий контроль на своих границах и занимаются решением вопроса о распределении между собой беженцев по квотам, установленным Еврокомиссией.
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