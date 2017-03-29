Летом 2017 года впервые откроется рейс между Гюмри и Краснодаром

PanARMENIAN.Net - Аэропорты Краснодарского края с 26 марта начали работать по летнему расписанию полетов, которое продлится до 28 октября. В этот период аэропорты будут обслуживать новые международные направления - рейсы из Армении (Гюмри), Грузии, Израиля, Молдовы, Турции (Даламан). Об этом сообщили в пресс-службе управляющей четырьмя аэропортами Кубани компании «Базэл Аэро».

«В летний период авиакомпании-партнеры аэропортов «Базэл Аэро» свяжут города Краснодарского края более чем с 55 городами России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Из аэропортов «Базэл Аэро» увеличится частота полетов в Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Стамбул. Среди новых международных направлений - Армения (Гюмри), Грузия, Израиль, Молдова, Турция (Даламан)», - говорится в сообщении.

В Гюмри, Кишинев, Стамбул и Даламан впервые можно будет улететь из Краснодара.

Сочи примет пассажиров из 60 направлений, Анапа примет рейсы из 47 направлений, в том числе, новые в сравнении с прошлым годом из Барнаула, Иркутска, Калининграда, Калуги, Кемерово, Курска и Тамбова. Геленджик в новом сезоне примет самолеты из 15 российских городов, передает ТАСС.

«Базэл Аэро» управляет аэропортовыми активами «Базового Элемента». С июня 2012 года - совместное предприятие «Базового Элемента», Сбербанка России и Changi Airports International (100-процентное дочернее предприятие Changi Airport Group).