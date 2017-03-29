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Гендиректор ЕВС: Украину могут лишить права на провидение «Евровидения» из-за Самойловой

Гендиректор ЕВС: Украину могут лишить права на провидение «Евровидения» из-за Самойловой
29 марта 2017 - 17:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Украина может лишиться права на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании российской певицы Юлии Самойловой. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре.

«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко, пишет Lenta.ru со ссылкой на Blick.

По данным издания, на данный момент существуют три выхода из ситуации: Порошенко и Гройсман могут отменить запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд Самойловой; запрет может вступить в силу уже после выступления певицы на конкурсе; или исполнительница может поучаствовать в соревновании дистанционно (на что, однако, не согласны ни российская, ни украинская стороны).

Если в ближайшее время Украина не найдет «удовлетворительное решение», в ЕВС готовы ввести санкции.

Ранее в марте организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

СБУ закрыла Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы. Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы соревнования состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

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