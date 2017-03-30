Фийон: Во Франции необходимо установить жесткий контроль над исламом
30 марта 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон выступил за установление в стране жесткого контроля над исламом.
«Я считаю совершенно необходимым, чтобы во Франции был установлен строгий контроль государства над мусульманской религией. Также должен быть установлен и жесткий контроль над финансированием из-за границы центров ислама во Франции и подготовки имамов», - сказал кандидат в президенты Франции в интервью радиостанции RTL, пишет ТАСС.
«Усиление интегристских тенденций стало серьезной проблемой ислама и это наносит удар по традициям европейского региона», - отметил политик.
Фийон также напомнил, что контроль над религией «не является чем-то необычным» для его страны.
«Во Франции власти уже принимали меры к тому, чтобы заставить католиков уважать ценности Французской Республики, а также другие религии. В частности, с этой целью в 19 веке Наполеон Бонапарт создал во Франции Консисторию, которая регулировала вопросы, относящиеся к иудаизму», - добавил он.
Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.
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