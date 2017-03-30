Серж Танкян прибыл в Армению для наблюдения за парламентскими выборами

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-музыкант, солист рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыл в Армению для осуществления наблюдательской миссии в ходе парламентских выборов (2 апреля – ред.).

Танкян опубликовал фотографию в своем аккаунте в социальной сети instagram с координатором организации «Объединение информированных граждан» Даниелом Ионесянам, который слил в сеть записи телефонных разговоров с директорами школ и детских садов Армении, согласно которым они предоставляли правящей Республиканской партии Армении списки избирателей.

Танкян назвал Даниеля Ионесяна «великим армянским активистом».

Ранее Танкян выступил с призывом к армянским артистам и активистам со всего мира присоединиться к нему для помощи в наблюдении на парламентских выборах в Армении. Танкян призвал также подписать петицию «Справедливость в Армении», подписи под петицией уже поставили также канадский режиссер Атом Егоян, его супруга - актриса Арсине Ханджян и другие известные армянские деятели искусства,

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.