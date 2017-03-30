МИД РФ даст развернутую оценку процессу карабахского урегулирования
30 марта 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД России даст оценку процессу урегулирования карабахской проблемы в связи с годовщиной апрельской эскалации. Об этом 30 марта заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в Москве.
«Дам развернутую нашу позицию по оценке процесса карабахского урегулирования, сделаю комплексный материал, который представлю на сайте или на следующем брифинге со всеми нашими оценками», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста.
Захарова также отметила, что пока не обладает информацией о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве в ближайшее время.
«По поводу встреч в Москве с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана — у меня такой информации сейчас нет, чтобы эта встреча была запланирована в ближайшее время. Если такая информация появится, я, безусловно, ею с вами поделюсь. Но на данном этапе она никаким образом у нас не обозначена», — сказала Захарова.
Ранее временно исполняющий обязанности сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться для обсуждения карабахской проблемы в самое в ближайшее время — возможно, в Москве.
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