Находящийся в турецкой тюрьме лидер прокурдской партии объявил голодовку
31 марта 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатель прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции Селахаттин Демирташ, находящийся в заключении в провинции Эдирне на северо-западе страны, объявил о начале голодовки в знак протеста против незаконных действий администрации тюрьмы и плохих условий содержания заключенных.
«В связи с тем, что в тюрьме Эдирне практикуются незаконные действия, бесчеловечные действия в отношении других заключенных и полное отсутствие диалога с ними, для прекращения голодовки, которая продолжается в течение нескольких дней, мы также с пятницы начинаем голодовку», — говорится в заявлении Демирташа, распространенном ПДН, пишет РИА Новости.
В заявлении также содержится призыв к общественности «проявить чувствительность» по отношению к голодовке и нарушениям прав заключенных.
В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 11 депутатов ПДН, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.
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