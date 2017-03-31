The Huffington post рассказал о важности появления фильма о Геноциде армян «Обещание»

PanARMENIAN.Net - Авторитетное американское издание The Huffington Post в статье про голливудский фильм «Обещание» (The Promise), рассказывающий о Геноциде армян в 1915 года, рассказало, как во всем мире пролегают линии фронта между теми, кто принимает историческую правду, и теми, кто искажает или опровергает ее.

«С 1915 по 1923 год, прикрываясь Первой мировой войной, турецкое правительство убило 3 миллиона невинных христиан, проживающих на ее территории, в том числе 1.5 миллиона армян. Христиане были наиболее образованной и передовой группой в многонациональной Османской империи, и многие из сегодняшних богатых турок накопили свое состояние, захватив имущество и деньги греков, армян и ассирийцев, которые были депортированы и уничтожены самыми варварскими способами» ,- говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что в последующие сто лет после этих событий турецкое правительство всячески отрицали какие-либо преступления и утверждало, что они просто «переселили» якобы «армян-предателей».

«Из-за страха выплатить компенсацию и из-за неуместной этнической гордости и национализма Турция потратила десятки миллионов долларов на пропаганду, чтобы избежать термина «геноцид», хотя человек, который придумал этот термин в 1943 году, - польский еврей по имени Рафаэль Лемкин - сделал это, предполагая именно армян, как он заявил в интервью в 1952 году» ,- говорится в статье.

Авторы отмечают, что в 1940-х годах посол Турции в США Мунир Эртегун воспрепятствовал созданию киноверсии бестселлера Франца Верфеля «40 дней Муса Дага», рассказывающего о мирных жителях деревни Муса-Даг, которые сопротивлялись натиску турецкой армии и в конечном счете были спасены французами.

Спустя более 70-и лет вышла картина «Обещание», премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2016 году в присутствии всего 1500 человек.

«Всего за одну ночь в сети каким-то магическим образом появилось около 85 тысяч негативных отзывов. Можно только предположить, что они были написаны либо широкой турецкой коалицией, либо, возможно, агентами спецслужб Турции, которые день и ночь сидели в компьютерных терминалах и использовали поддельные имена» ,- отметили авторы статьи.

В публикации отмечается, что сегодня в Турции большинство не имеет ни малейшего представления о демократии. Они прекрасно знают, что произошло с армянами в 1915 году, и им это совершенно все равно, передает «Новости-Армения».

Ранее стало известно, что«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля.

Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.

Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».