Курц: Пришло время для укрепления доверия и возобновления переговоров по Карабаху
31 марта 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обращенному к сторонам карабахского конфликта, – возобновить взаимодействие в рамках процесса политического урегулирования. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.
«Борьба и насилие, которые мы наблюдали год назад (2016 год – ред.), – самые страшные за последние два десятилетия – вызвали разрушения, страдания и человеческие потери. Это яркое напоминание о том, как быстро механизм войны может подорвать усилия по достижению мира», – отметил Курц.
«Посему мы призываем все стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу режим прекращения огня. Все стороны должны выполнять и строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства: военные преступления не могут иметь оправданий», – подчеркнул Курц.
Коснувшись эскалации в апреле минувшего года на линии соприкосновения, он выразил надежду на новый импульс для переговоров. «Настало время сосредоточиться на прагматических и практических шагах по укреплению доверия, а также возобновлении субстантивных переговоров», – сказал действующий председатель ОБСЕ.
При этом Курц выразил сожаление в связи с человеческими потерями вследствие трагических событий в апреле 2016 года, а также свои соболезнования пострадавшим семьям. Он вновь подчеркнул, что карабахский конфликт не имеет военного решения.
«Мы должны планировать мир сейчас и не допустить возобновления войны со всеми ее ужасными последствиями», – заявил министр.
Курц также высоко оценил работу посла Анджея Каспршика и его команды, отметив активное содействие в проведении гуманитарной операции Международного комитета Красного Креста в феврале 2017 года.
«Председательство ОБСЕ готово содействовать усилиям сторон по дальнейшему продвижению и реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году», – заключил Курц.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик выступили с заявлением по итогам визитов в Баку (11 марта), Ереван (27 марта) и Нагорный Карабах (28 марта). Согласно заявлению, опубликованному на сайте ОБСЕ, цель визита сопредседателей в регион была в том, чтобы составить самое подробное представление о политической, военной ситуации на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016 году саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, рассмотреть дальнейшие шаги в направлении урегулирования.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Евросоюз настаивает на проведении Brexit в две фазы: Лондон против Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном
Саргсян - сопредседателям МГ ОБСЕ: Есть все предпосылки для проведения в Армении хороших выборов Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процесс
Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед» «Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал»,- сказал Мхитарян
Папа Римский потребовал срочных шагов по защите мирного населения Мосула Папа Римский Франциск озабочен сообщениями об ужесточении военных действий в Ираке и требует срочных мер по защите гражданского населения Мосула.