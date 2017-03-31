Курц: Пришло время для укрепления доверия и возобновления переговоров по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обращенному к сторонам карабахского конфликта, – возобновить взаимодействие в рамках процесса политического урегулирования. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.

«Борьба и насилие, которые мы наблюдали год назад (2016 год – ред.), – самые страшные за последние два десятилетия – вызвали разрушения, страдания и человеческие потери. Это яркое напоминание о том, как быстро механизм войны может подорвать усилия по достижению мира», – отметил Курц.

«Посему мы призываем все стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу режим прекращения огня. Все стороны должны выполнять и строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства: военные преступления не могут иметь оправданий», – подчеркнул Курц.

Коснувшись эскалации в апреле минувшего года на линии соприкосновения, он выразил надежду на новый импульс для переговоров. «Настало время сосредоточиться на прагматических и практических шагах по укреплению доверия, а также возобновлении субстантивных переговоров», – сказал действующий председатель ОБСЕ.

При этом Курц выразил сожаление в связи с человеческими потерями вследствие трагических событий в апреле 2016 года, а также свои соболезнования пострадавшим семьям. Он вновь подчеркнул, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

«Мы должны планировать мир сейчас и не допустить возобновления войны со всеми ее ужасными последствиями», – заявил министр.

Курц также высоко оценил работу посла Анджея Каспршика и его команды, отметив активное содействие в проведении гуманитарной операции Международного комитета Красного Креста в феврале 2017 года.

«Председательство ОБСЕ готово содействовать усилиям сторон по дальнейшему продвижению и реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году», – заключил Курц.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик выступили с заявлением по итогам визитов в Баку (11 марта), Ереван (27 марта) и Нагорный Карабах (28 марта). Согласно заявлению, опубликованному на сайте ОБСЕ, цель визита сопредседателей в регион была в том, чтобы составить самое подробное представление о политической, военной ситуации на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016 году саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, рассмотреть дальнейшие шаги в направлении урегулирования.