Сирийская армия отбила у радикальной оппозиции 16 деревень под Хамой
31 марта 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская армия нанесла контрудар по наступающим силам радикальной оппозиции под Хамой. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, расположенная в Лондоне.
На данный момент сирийским военным удалось отбить 16 деревень, их названия пока не сообщаются. Известно лишь, что эти населенные пункты боевики захватили на прошлой неделе во время наступления на Хаму. Информацию о контратаке правительственных сил подтверждают и новостные ресурсы боевиков, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Наступление оппозиции на Хаму началось утром 22 марта. В нем участвовали части Сирийской свободной армии (ССА), которых на Западе считают «умеренными повстанцами», и «Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра» — филиал «Аль-Каиды» в Сирии. По словам представителя ССА, боевики долго готовились к этому наступлению, накапливая резервы.
Провинция Хама — один из оплотов мятежников. В 1982 году там вспыхнуло восстание исламистов под руководством организации «Братья-мусульмане», жестоко подавленное войсками президента Хафеза Асада. В 2011 году провинция вновь стала центром антиправительственного мятежа, который привел к гражданской войне. На территории Хамы действуют различные группировки вооруженной оппозиции, большинство из которых придерживаются радикальной исламистской идеологии.
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