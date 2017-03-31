Миссия наблюдателей от СНГ: По избирательным технологиям Армения лидирует среди стран союза
31 марта 2017 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Новые технические средства для голосования Армения использует первой среди стран СНГ. Такая система, несмотря на всю ее сложность, позволит провести честные и прозрачные выборы. Об этом заявил на встрече с журналистами глава Миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, изменения, внесенные в Избирательный кодекс Армении, направлены в первую очередь на проведение прозрачных и справедливых выборов. Однако эксперты пока не спешат однозначно отвечать на вопрос о том, нет ли нарушения прав человека в обнародовании списков избирателей.
«Такие суждения есть, однако, я долго проработал на Западе и в США, где строго следят за тайной персональных данных. Там персональные данные охраняются и не подлежат огласке, однако некоторые требования, актуальные для Запада, не совсем приемлемы для нас», — сказал Лебедев, передает Sputnik Армения.
Он положительно относится к опубликованию списков избирателей и считает, что такое решение было принято по настоянию общественности в целях обеспечения прозрачности выборов. Эту позицию разделяют многие эксперты как в Армении, так и на Западе. Лебедев положительно оценивает предвыборный процесс в Армении, отмечая, что пока наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений, не поступали жалобы и от граждан страны.
20 представителей миссии наблюдателей от стран СНГ работают в Армении с 14 марта. Они уже побывали в восьми областях Армении, встретились с руководителями окружных избиркомов, с представителями партий и политических блоков, претендующих на депутатские мандаты, а также с сотрудниками полиции, прокуратуры, МИД и Центризбиркома Армении.
За ходом парламентских выборов в Армении будут наблюдать 172 наблюдателя из восьми стран СНГ — Узбекистана, Казахстана, России, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана. В состав миссии вошли представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентов собраний России и Беларуси, Исполнительного комитета СНГ.
«Это люди с высшим образованием, с богатым жизненным и профессиональным опытом, за плечами которых многие годы работы в разных государственных и общественных структурах. Следовательно оценка парламентских выборов будет обьективной и взвешенной», — сказал Лебедев.
Он заверил, что наблюдатели доброжелательно относятся к Армении, куда приехали в первую очередь как друзья. Для них важна обьективная оценка и помощь без вмешательства во внутренние дела страны, а также обеспечение права граждан на свободное волеизъявление. «Предвыборный процесс в Армении проходит в соответствии с избирательным законодательством. Отдельные обращения граждан рассматриваются комиссией и другими структурами. Каких-либо серьезных жалоб по сей день не было», — сказал Лебедев.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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