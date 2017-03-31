Саргсян: 2 апреля выбирайте, кого хотите, но помните, что решаете путь развития страны на 5 лет

PanARMENIAN.Net - 2 апреля голосуйте за ту политическую силу, которую хотите, но помните, что условие хорошей жизни состоит только в длительном и упорном труде. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, подводя итоги агиткампании правящей Республиканской партии, главой которой он является.

В своей речи, лидер Армении и РПА напомнил о гибели 20-лентнего военнослужащего Армии обороны Артака Рафаеляна.

«Подлый выстрел противника (ВС Азербайджана – ред.) нашёл его на находящемся под его защитой участке, при охране границы родины», - сказал Саргсян.

«Вчера (30 марта – ред.) мы проводили в вечность солдата Отечества, нашего сына, павшего при выполнении своей миссии. Вчера вновь все понимающие молча кричали - война не закончена, проклятая машина убийства ещё не остановилась и мы ещё многое должны сделать. Да, мы ещё многое должны сделать! Мы должны довести до завершения то, что начали.

Армения давно не жертва и не собирается её быть. Мы не будем ждать Божьего суда. Непонимающие будет наказаны рукой армянского воина на поле боя, как и в прошлые разы. И мы вместе в этом вопросе», - отметил президент.

«Мы все должны совершить месть. Месть за наших павших львов должны совершить мы, построив страну, которая станет ещё лучше, ещё более передовой и ещё более защищённой, ещё более благополучной. Цивилизованные народы совершают месть не оружием. Оружием умело защищаются. А месть совершают, становясь ещё более сильными, ещё лучшими. Вот единственный путь победы», - заявил Саргсян.

Он сказал, что 2 апреля граждане Армении решат путь развития страны на предстоящие 5 лет.

«Это совпадение сколь случайное, столь, вероятно, и не случайно (2 апреля 2016 года Азербайджан развязал войну против Арцаха – ред.). 2 апреля каждый из нас выберет бюллетень, и очень важно, чтобы выбирая чётко осознавал, что бюллетень - это также ключ, ключ к новым вооружениям и бронетехнике, к новым оборонительным структурам и эффективным схемам размещения войск, к принуждению к миру и последовательному увеличению безопасности стоящего на границе солдата.

Выбрать бюллетень - означает, кто и как будет решать нашу задачу номер один: проблему Нагорного Карабаха. Кто они, те что путём мирных переговоров должны достигнуть того, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха был решён народом Арцаха - принцип, от которого мы никогда не откажемся. Кто они, что смогут твёрдо поддержать все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению вперёд мирного переговорного процесса, нацеленного на справедливое решение.

И, наконец, выбирая бюллетень, нужно выбрать, конечно, для того, чтобы хорошо жить, но не забывая, что для того, чтобы хорошо жить также нужно защитить право на существование, на жизнь, иначе не имеет смысла говорить о представлениях хорошей жизни, если у тебя нет представления, как защитить это право на жизнь, как удержать руку, готовую покуситься на это право», - заявил глава Армении.

Саргсян заявил, что не смотря на характер мероприятия, не будет призывать выбирать РПА, только посоветует помнить об армянских воинах и что это за день (годовщина апрельской войны – ред.).

«Я скажу, выбирайте, кого хотите, но выбирая, помните, что условие хорошей жизни состоит только и только в длительном и упорном труде. Я скажу, выбирайте, кого захотите, но выбирая, помните проводивших сыновей в армию матерей, которые каждой частью своих сердец считают секунды безопасной службы сыновей. Помните малышей, которые в приграничных сёлах, под прицелом снайперов противника каждое утро, взяв рюкзак на плечи, спешат в школу, которые полагаются на боеспособность стоящего на границе войска. Помните холодные и утратившие слёзы взгляды собственными руками предавших земле своих погибших в Арцахской героической борьбе товарищей и братьев наших победоносных генералов и офицеров, чьи загрубевшие сердца могут согреть только новые достижения по боевой подготовке их солдат-воспитанников.

Помните эти образы и 2 апреля выбирайте, кого хотите», - заключил президент Армении.

Согласно данным соцопроса, проведенного исследовательским агентством Gallup International совместно со своим армянским партнером – Армянской социологической Ассоциацией, для измерения предвыборных настроений населения Армении в преддверии предстоящих 2 апреля выборов из участвующих политических сил основную часть голосов получат правящая Республиканская партия Армении и блок «Царукян», реальные шансы прохождения в Национальное Собрание имеют также блок «ЕЛК» («Выход») и АРФ «Дашнакцутюн».

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.