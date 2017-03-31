Элтон Джон: Геноцид армян - ужасное явление и ошибка, которую мы не должны забывать
31 марта 2017 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Геноцид армян всемирно известный музыкант Элтон Джон назвал ошибкой и ужасным явлением. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в контексте показа фильма «Обещание».
«Рад сообщить о начале показа фильма «Обещание». Фильм рассказывает о Геноциде армян, осуществленном в годы Первой мировой войны. То, что произошло в Армении, ужасно. Это была ошибка. Так давайте же выполним обещание никогда не забывать об этом и защищать права человека, где бы мы ни находились», — написал Элтон Джон.
Ранее сообщалось, что на последовавшем за премией «Оскар» 25-м ежегодном мероприятии Elton John AIDS Foundation Academy Award Party, организованном СПИД-фондом Элтона Джона (EJAF), всемирно известный британский исполнитель представил фильм режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян, права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и Survival Pictures. «Никто не забыт, и это именно то, что происходит в случае с Геноцидом армян»,- сказал Элтон Джон во время благотворительного мероприятия, сообщает Армянский национальный комитет Америки. На приеме присутствовали звезды Голливуда. На пожертвования была собрана рекордная сумма в 7 млн долларов.
Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля.
Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
Читайте также: The Huffington post рассказал о важности появления фильма о Геноциде армян «Обещание»
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ООН предложила способ превращения сточной воды в питьевую Переработка сточных вод поможет уменьшить глобальный дефицит воды и сохранить окружающую среду. Об этом говорится в докладе ООН.
Организаторы «Евровидения-2017» опровергли слова о санкциях в отношении Украины Представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) заявил, что организация не планирует санкций в отношении Украины.
Ученые: Пауки при желании смогли бы съесть всех людей на Земле всего за год К счастью, пока что любимое лакомство пауков — мотыльки, и лишь это спасает человечество, предполагают специалисты
Фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру и станет тренером Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение завершить карьеру. 34-летний спортсмен трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы.