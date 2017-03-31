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Элтон Джон: Геноцид армян - ужасное явление и ошибка, которую мы не должны забывать

Элтон Джон: Геноцид армян - ужасное явление и ошибка, которую мы не должны забывать
31 марта 2017 - 17:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Геноцид армян всемирно известный музыкант Элтон Джон назвал ошибкой и ужасным явлением. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в контексте показа фильма «Обещание».

«Рад сообщить о начале показа фильма «Обещание». Фильм рассказывает о Геноциде армян, осуществленном в годы Первой мировой войны. То, что произошло в Армении, ужасно. Это была ошибка. Так давайте же выполним обещание никогда не забывать об этом и защищать права человека, где бы мы ни находились», — написал Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что на последовавшем за премией «Оскар» 25-м ежегодном мероприятии Elton John AIDS Foundation Academy Award Party, организованном СПИД-фондом Элтона Джона (EJAF), всемирно известный британский исполнитель представил фильм режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян, права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и Survival Pictures. «Никто не забыт, и это именно то, что происходит в случае с Геноцидом армян»,- сказал Элтон Джон во время благотворительного мероприятия, сообщает Армянский национальный комитет Америки. На приеме присутствовали звезды Голливуда. На пожертвования была собрана рекордная сумма в 7 млн долларов.

Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля.

Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

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