Армянская полиция задержала напавшего на оппозиционный блок «ЕЛК»
1 апреля 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении задержала 40-летнего Артура Айвазяна (известен по прозвищу «Монах» - ред.) совершившего вечером 31 марта вооруженное нападение на доверенных лиц кандидата в депутаты Армении, лидера предвыборного блока «ЕЛК» («Выход») Никола Пашиняна.
Вечером 31 марта в полицию Армении поступил сигнал от депутата Национального Собрания Никола Пашиняна о том, что на его доверенное лицо совершено нападение и похищены флаги. Сигнал поступил около 23:15 часов (по ереванскому времени) 31 марта. Как сообщили в пресс-службе полиции, около часа в ночь на 1 апреля 25-летний Айк Саркисян представил заявление, согласно которому около 22:50 часов 31 марта на перекрестке улиц Андраника и Свачяна его ударил неизвестный мужчина во время спора, пригрозил пистолетом, но был обезоружен 23-летним Гарником В.
Нападавший был обезврежен сторонниками Пашиняна.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, сопряженное с применением насилия». Пистолет конфискован, назначен ряд экспертиз, сообщает пресс-служба армянской полиции.
Артур Айвазян, более известный по кличке «Монах», ранее был осужден на 15 лет лишения свободы и был освобожден год назад. Он обвинялся в убийстве одного из свидетелей по делу о теракте в парламенте Армении в октябре 1999 года.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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