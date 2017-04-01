Россиянка выиграла ЧМ по фигурному катанию, обновив два мировых рекорда

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка Евгения Медведева на проходящем в Хельсинки чемпионате мира по фигурному катанию получила 154,40 балла в произвольной программе и набрала всего 233,41 балла. Подобный результат принес спортсменке золотые награды чемпионата мира в Хельсинки. Тем самым, Медведева обновила мировые рекорды, установленные ей же в произвольной программе и по общей сумме баллов,

Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд (218,13), третьей стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен (213,52).

Представляющая Армению Анастасия Галустян набрала 98.27 балла (23-й результат среди 24 участниц). По сумме короткой и произвольной программ армянская фигуристка набрала 153.47 балла и заняла в итоге 23 место.

Ранее представители Армении фигурист Славик Айрапетян и танцевальная пара Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал после исполнения короткой программы не смогли выйти в финал.