Россиянка выиграла ЧМ по фигурному катанию, обновив два мировых рекорда
1 апреля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка Евгения Медведева на проходящем в Хельсинки чемпионате мира по фигурному катанию получила 154,40 балла в произвольной программе и набрала всего 233,41 балла. Подобный результат принес спортсменке золотые награды чемпионата мира в Хельсинки. Тем самым, Медведева обновила мировые рекорды, установленные ей же в произвольной программе и по общей сумме баллов,
Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд (218,13), третьей стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен (213,52).
Представляющая Армению Анастасия Галустян набрала 98.27 балла (23-й результат среди 24 участниц). По сумме короткой и произвольной программ армянская фигуристка набрала 153.47 балла и заняла в итоге 23 место.
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