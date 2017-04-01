ООН призвал стороны карабахского конфликта возобновить предметные переговоры
1 апреля 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретариат ООН призвал к возобновлению «предметных переговоров» по Нагорному Карабаху, указав азербайджанской и армянской сторонам на необходимость проявить необходимую для этого политическую волю.
С соответствующим заявлением выступил 31 марта заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.
«Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Хак, передает ТАСС.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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