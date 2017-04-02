Министр обороны Армении выразил уверенность, что день голосования будет спокойным

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Виген Саркисян проголосовал на выборах в парламент Армении на избирательном участке №9/47, расположенном в здании Ассоциации глухих и слепых в Ереване.

Виген Саркисян возглавлялет избирательный список правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Виген Саркисян прибыл на участок с супругой и дочерьми.

В беседе с журналистами министр пожелал всем спокойного дня голосования.

«Уверен, что так и будет», – добавил он.

По его словам, предприняты многочисленные шаги для этого, и впервые на постсоветском пространстве удалось сформировать такое законодательное поле, которое убедит каждого гражданина, что его голос решит политическое устройство на ближайшие 5 лет.

«Желаю хорошего настроения, мира», – отметил он, передает Panorama.am.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.