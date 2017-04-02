Парламентские выборы в Армении (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - 2 апреля в Армении избирают новый парламент. В выборах принимают участие 9 политических сил.

PAN ведет текстовую трансляцию главных событий.

12:43: Лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян отдал свой голос за возрождение Армении.

12:30 Второй президент Армении Роберт Кочарян не будет голосовать 2 апреля на парламентских выборах в Армении, сообщили из офиса Кочаряна. Второй президент Армении с 2012 года не принимал участия в выборах Армении.

12:05 ЦИК Армении сообщил, что по состоянию на 11:00 на парламентских выборах в Армении проголосовали 344 714 человек или 13.32% избирателей.

11:50 Армянская Генпрокуратура расспространила заявление, согласно которому по состоянию на 1 апреля 2017 года, рассмотрела 225 сообщений касательно избирательных правонарушений на этапе подготовки к выборам 2 апреля.

11:31 Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян проголосовал на выборах, заявив, что его главная задача — забота о народе.

11:20 Католикос всех армян Гарегин Второй проголосовал на избирательном участке № 14/11 в городе Эчмиадзин.

11:05 Президент Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18. Перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении, но они были разрешены в течение 2 минут.

10:56 Лидер «Коммунистической партии» Тачат Саркисян также проголосовал. Партия надеется на успех.

10:44 Министерство обороны открыло горячую линию для решения возможных проблем, связанных с голосованием военных по номеру 1-28.

10:29 На избирательном участке № 13/18 была потасовка и открытое голосование, сообщает АНК.

10:14 Премьер-министр Карен Карапетян и министр обороны Виген Саркисян уже проголосовали.

09:57 Офис армянского Омбудсмена сегодня будет работать круглосуточно.

9:46 Председатель ЦИК Тигран Мукучян заявил, что в 2 технические устройства дали сбой.

09:32 Эксперт и блогер Самвел Мартиросян запустил специальную систему, позволяющую следить за нарушениями.

09:25 Большинство камер, установленных на избирательных участках, в настоящее время не работают.

09:14 По данным Инициативы «Гражданин наблюдатель» уже зарегистрировано 69 различных нарушений.

09:12 За ходом выборов в социальных сетях удобнее следить по хэштегу #armvote17.

09:08 Большинство избирательных участков, оснащены видеокамерами, которые обеспечивают прямую трансляцию.

08:00 По всей Армении открылись избирательные участки.