Парламентские выборы в Армении (Обновляется)
2 апреля 2017 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 апреля в Армении избирают новый парламент. В выборах принимают участие 9 политических сил.
PAN ведет текстовую трансляцию главных событий.
12:43: Лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян отдал свой голос за возрождение Армении.
12:30 Второй президент Армении Роберт Кочарян не будет голосовать 2 апреля на парламентских выборах в Армении, сообщили из офиса Кочаряна. Второй президент Армении с 2012 года не принимал участия в выборах Армении.
12:05 ЦИК Армении сообщил, что по состоянию на 11:00 на парламентских выборах в Армении проголосовали 344 714 человек или 13.32% избирателей.
11:50 Армянская Генпрокуратура расспространила заявление, согласно которому по состоянию на 1 апреля 2017 года, рассмотрела 225 сообщений касательно избирательных правонарушений на этапе подготовки к выборам 2 апреля.
11:31 Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян проголосовал на выборах, заявив, что его главная задача — забота о народе.
11:20 Католикос всех армян Гарегин Второй проголосовал на избирательном участке № 14/11 в городе Эчмиадзин.
11:05 Президент Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18. Перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении, но они были разрешены в течение 2 минут.
10:56 Лидер «Коммунистической партии» Тачат Саркисян также проголосовал. Партия надеется на успех.
10:44 Министерство обороны открыло горячую линию для решения возможных проблем, связанных с голосованием военных по номеру 1-28.
10:29 На избирательном участке № 13/18 была потасовка и открытое голосование, сообщает АНК.
10:14 Премьер-министр Карен Карапетян и министр обороны Виген Саркисян уже проголосовали.
09:57 Офис армянского Омбудсмена сегодня будет работать круглосуточно.
9:46 Председатель ЦИК Тигран Мукучян заявил, что в 2 технические устройства дали сбой.
09:32 Эксперт и блогер Самвел Мартиросян запустил специальную систему, позволяющую следить за нарушениями.
09:25 Большинство камер, установленных на избирательных участках, в настоящее время не работают.
09:14 По данным Инициативы «Гражданин наблюдатель» уже зарегистрировано 69 различных нарушений.
09:12 За ходом выборов в социальных сетях удобнее следить по хэштегу #armvote17.
09:08 Большинство избирательных участков, оснащены видеокамерами, которые обеспечивают прямую трансляцию.
08:00 По всей Армении открылись избирательные участки.
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