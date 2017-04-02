Гагик Царукян: Созданы все условия для проведения номральных выборов
2 апреля 2017 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян 2 апреля после голосования на парламентских выборах заявил, что исход выборов зависит от народа.
«Кому доверят, тот и будет в ответе за происходящее в стране», — сказал Царукян.
Он отметил, что возглавляемая им политическая сила готова взять на себя ответственность за управление. Царукян подчеркнул, что не нуждается ни в должностях, ни в в деньгах, ни в авторитете, поэтому главная задача — забота о народе.
Отвечая на вопрос российских журналистов, Царукян сказал, что созданы все условия для проведения хороших выборов
«Все аккуратно, четко, все организовано для нормальных выборов», — сказал он, передает Sputnik-Армения.
Царукян также опроверг слухи о том, что перед выборами встречался с президентом Сержем Саргсяном. При этом он уклонился от ответа на вопрос о создании коалиции.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN
Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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