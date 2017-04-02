Артур Багдасарян проголосовал за возрождение Армении
2 апреля 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян 2 апреля проголосовал на парламентских выборах в Армении, отдав свой голос за возрождение Армении.
«Я отдал свой голос за сильное, конкурентоспособное, организованное государство в XXI веке. Чтобы у нас были общество и нация, ориентированные на будущее», — сказал он журналистам, передает Sputnik-Армения.
Багдасарян уверен, что их партия окажется в тройке лидеров после выборов.
Он также сообщил, что их штаб получил несколько сигналов о неполадках с техническими устройствами и камерами. При этом глава партии «Армянское возрождение» выразил уверенность, что внесенные в Избирательный кодекс изменения принесут положительные плоды и обеспечат нормальный ход выборов.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN
Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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