Роберт Кочарян не будет голосовать на паламентских выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян не будет голосовать 2 апреля на парламентских выборах в Армении. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили из офиса экс-президента Армении.

Экс-президент Армении не имеет возможности голосовать, поскольку находится не в стране, сообщили в офисе Кочаряна.

Отметим, что второй президент Армении с 2012 года не принимал участия в выборах Армении.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.