Армянская полиция возбудила уголовное дело по нарушениям на выборах в парламент

PanARMENIAN.Net - В ходе агиткампании к выборам в парламент Армении в полицию РА поступило 67 сообщений, касающихся избирательных правонарушений или имеющих к ним отношение. Об этом сообщает пресс-служба армянской полиции.

На основании 2 сообщений возбуждено уголовное дело.

Еще 12 сообщений находятся в стадии проверки, 13 направлены на обсуждение в ЦИК РА.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.