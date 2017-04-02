Генпрокуратура РА получила 729 сообщений о правонарушениях на выборах в парламент

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 13:00 Генпрокуратура Армении изучила 729 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Из полученных сообщений 75 содержали признаки преступлений, и направлены в полицию и Следственный комитет для дополнительной проверки.

Из 75 сообщений 41 касались повторного голосования или голосования вместо другого человека, 25 - нарушения тайны голосования, девять сообщений касались препятствования реализации гражданином избирательного права.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.