Блок ОРО намерен продолжить конституционную борьбу в Армении и после выборов

PanARMENIAN.Net - Блок «Оганян-Раффи-Осканян» «не останется дома» после выборов и постарается продолжить конституционную борьбу. Об этом 2 апреля сказал журналистам один из лидеров блока, первый министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян после голосования на своем избирательном участке.

«Я проголосовал во имя ребят - героев нашей Родины и во имя завтрашнего дня, однако процессы находятся в ситуации вне закона, в положении «вне игры», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что блок ОРО дождется окончания голосования, ознакомится с результатами, тем более, что нарушения как уже были выявлены в ходе агитации, так и продолжаются в день выборов.

В частности, по его словам, в предвыборный период были зарегистрированы злоупотребления административными ресурсами со стороны правящей партии, давление и запугивание представителей образовательной системы, сфер здравоохранения, культуры, спорта, правоохранительных структур.

«Уже есть сигналы, что в конверты кладут нитку, есть мобильные группы голосующих, которые ездят по разным регионам, поскольку нет единой базы данных по отпечаткам пальцев, раздаются избирательные взятки – по итогам дня мы представим наши подходы. Это один из аспектов нашей борьбы, мы не можем оставаться дома и постараемся вести борьбу всеми возможными ресурсами в рамках Конституции», - заявил Ованнисян, передает «Новости-Армения».

При этом он подчеркнул, что оценки в этот раз не будут сильно отличаться от предыдущих подходов к выборам.

«Это наша очередная борьба за то, чтобы иметь правовую страну. В любом случае мы надеемся, что в конце концов у нас будет Республика Армении, а не «страна одной партии», - сказал Ованнисян, добавив, что в случае свободных и справедливых выборов блок сможет преодолеть необходимый барьер для прохождения в парламент.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.