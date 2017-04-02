В службу «горячей линии» полиции Армении поступило 23 сообщения

PanARMENIAN.Net - Служба «горячей линии» оперативного штаба полиции Армении с 08:00 до 14:00 получила 23 сообщения. Об этом сообщили в пресс-служба полиции.

Отмечается, что по пяти сообщениям предоставлены необходимые консультации, 14 направлены в соответствующее подразделение для проверки, по четырем сообщениям решается дальнейший процесс.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.