Арсине Ханджян рассказала о ходе выборов на избирательном участке в Тавушской области Армении

PanARMENIAN.Net - Канадская актриса и продюсер армянского происхождения Арсине Ханджян, осуществляющая наблюдательскую миссию на парламентских выборах, находится на избирательном участке №37/27 в селе Бергабер Тавушской области. Об этом актриса написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наблюдатели заметили, что урна с вброшенными избирательными бюллетенями не установлена в видном месте. Председатель комиссии, учитывая замечания, установил урну в видном месте. Село Бергабер, участок 37/27», - написала она, опубликовав фото.

Ханджян также отметила, что на участке наблюдается скопление людей.

«В очередной раз предупредили председателя комиссии о скоплении людей. Полиция вывела с территории посторонних людей», - отметила она.

Ханджян сообщила, что ее супруг, канадский режиссер Атом Эгоян и американский сценарист армянского происхождения Эрик Назарян посетили как наблюдатели участок 38/18 в общине Овк.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.